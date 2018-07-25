Kas ağrısı neden olur?

Kas ağrılarının lokal olmasının dışında tüm vücutta gelişen türleri de vardır. Bunun nedeni ise çoğunlukla bir enfeksiyondur. Bu durumda doktorun müdahale etmesi gerekir.

KAS AĞRILARININ NEDENLERİ:

Lupus

İlaçlar

Kas krampı

Porfiri

Post-polio sendromu

Tekrar eden gerilmeler

Viral enfeksiyonlar

Staph enfeksiyonları

Eğer sporcu iseniz kasları sürekli çalıştırdığınız için kas ağrılarına yakalanmanız daha kolay olacaktır. Genellikle spor nedeniyle olan kas ağrıları en fazla 1-2 gün sürer ve bu olağan bir durumdur.

Bunun için ise yapılacak şey egzersizlere başlamadan önce ilgili kas gruplarının ısındırılmasıdır. Bazen de masaj bu ağrıları giderirken bazı durumlarda ise masaj yeterli bir çözüm olmamaktadır.

Kas ağrılarının yaşanmasından sonra 48 saat içerisinde ise şu adımları uygulayarak kas ağrılarını hafifletebilirsiniz. Kas ağrılarını hafifletmek için ise şunları uygulayabilirsiniz.

Akgünlük sakızının suyunu içip macununu yiyebilirsiniz. Yağını ise ağrıyan kasınızı sürerek ağrıları hafifletebilirsiniz.

Siyah ardıç tohumunun suyunu içerek yağını kaslarınıza sürebilirsiniz.

Anason çayı, arpa çayı, burçak çayı, calabar baklası çayı, hatmi çiçeğinin çayı, ısırgan çayı, kekik çayı, ıhlamur çayı, gökçe ve rezene çayları içerek kas ağrılarınıza bitkisel olarak çözüm bulabilirsiniz.

Zakkum bitkisinin yağını bal ile karıştırarak içebilirsiniz ve aynı zamanda masajda kullanarak ağrıların hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise zakkumun fazla tüketilmesi zehirlenmelere neden olmaktadır.

Taze peynir lapasını ağrıyan yerinize sarabilirsiniz.

Pilocarpus jaborandi bitkisinin yapraklarını kaynatarak bu su ile banyo yapabilirsiniz.

Ayrıca sauna seansları yapmak da kas ağrıları için faydalı bir yöntem olacaktır.

Kum banyosu yaparak da kas ağrılarından kurtulmak mümkündür.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.