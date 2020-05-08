Kartepe’de kuaförler açılış için hazırlandı

Kartepe Belediyesi berber ve kuaför salonlarının dezenfekte işlemlerini tamamlayarak 11 Mayıs’taki hizmet açılışına hazır hale getirildi.

Kartepe genelinde 108 berber ile 36 bayan kuaföründe belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre kepenklerini kaldıracak olan berber ve kuaför salonlarında Karatepe Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge uyarınca berberler ve kuaför esnaflarımız yeniden hizmet vermeye başlayacak. İş yerlerinin açılmasından önce gereken dezenfekten işlemleri ekiplerimiz tarafından tamamlanacak. Yayımlanan genelgeye göre yeni kurallara tabi olarak hizmet verilecek olan iş yerlerimizde, esnaflarımızın belirlenen kurallara uymaları çok önemli. Bu noktada da hem esnaflarımızın çalışmalarının ve müşteri olan hemşehrilerimizin sağlığı için denetimlerimize de hız veriyoruz. Yeniden kepenk açacak esnafımıza sağlıklı, bereketli kazançlar dilerim” dedi.