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Kartepe Belediyesi MAKS projesi tanıtımına katıldı

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ın Türkiye tanıtım toplantısına Kartepe Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Bali Holat’ta katıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:17
Kartepe Belediyesi MAKS projesi tanıtımına katıldı

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ın Türkiye tanıtım toplantısına Kartepe Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Bali Holat’ta katıldı.


İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı MAKS’ın Türkiye tanıtım toplantısı İzmir’de yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Engin Sarıibrahim ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat katıldı. Toplantıda en büyük dijital dönüşüm projesinde her adrese tek bir tuşla ulaşılacak coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak adres bilgilerine mekansal boyut kazandırdığı, büyük verilerin işlendiği, saklandığı ve oluşan büyük verilerin entegrasyonunun sağlandığı, mekansal ve demografik katma değerli analizlerin yapılabilen Türkiye’nin en büyük dijital dönüşüm projesi MAKS hakkında katılımcılara bilgi verildi.


Toplantının sonunda yeni dönemde dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemine değinen Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, “Dijitalleşen ve hergün gelişen teknolojiye yerel yönetimlerin entegrasyonun çok önemli olduğunu düşündüğümüz için buradayız. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerimizi daha hızlı kaliteli ve çeşitlendirerek çağın gerisinde kalmadan, yenilikleri takip ederek uygulamak arzusundayız. Dijital dönüşüme ayak uyduramayan kurumlar “iki ileri bir geri” çizgisinden öteye geçemeyecekler. Başkanımız da bu konularda ki vizyonu ve bakış açısı ile bize destek ve güç vermektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:17
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