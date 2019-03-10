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Kartal'ı ipten alan Kagawa itiraf etti: Hazır değildim

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Shinji Kagawa, maç sonu yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim, son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu "dedi.

10 Mart 2019 Pazar 23:11
Kartal'ı ipten alan Kagawa itiraf etti: Hazır değildim

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golü atan Shinji Kagawa, maç sonrasında duygularını aktardı.

Geçtiğimiz hafta bir sakatlık geçirdiğini ve bu maç için tam olarak hazır olmadığını söyleyen Japon yıldız, "Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim, son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu. Umarım goller atmaya devam ederim." dedi.

"Japon taraftarlara teşekkür ederim"

Japon taraftarların, kendisini Vodafone Park'ta desteklemesine teşekkür eden Shinji Kagawa, "Japon taraftarlar her zaman bana destek veriyor, onlara teşekkür ediyorum. Milli ara öncesinde bir maçımız daha var, o maçı da kazanmamız gerekiyor. O maçı da birlikte kazanalım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:11
  1. Konya
  2. Kagawa

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