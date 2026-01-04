  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta, Ocak ayı ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için dört koldan saldıran siyah-beyazlı kurmayların, kimsenin beklemediği bir ismi gündemine aldığı iddiası spor kulislerini salladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda harekete geçti. Süper Lig devinin, Trabzonspor'un eski futbolcusunu radarına aldığı öne sürüldü.

28 yaşındaki on numaranın, mevcut kulübünden ayrılmak istediği belirtildi.

Takvim'in haberine göre; Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldığı kaydedildi.

 

AYRILIK KARARI ALDI

Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'tan ayrılık kararı aldığı belirtildi.

28 yaşındaki milli futbolcunun kararında, Olimpiakos tarafından Şampiyonlar Ligi listesine yazılmamasının etkili olduğu aktarıldı.

 

GİRİŞİM PLANI

Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı transferi için önümüzdeki günlerde bir girişim yapmayı planladığı kaydedildi.

Fransız ekipleriyle de anılan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

 

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Olimpiakos'ta 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız on numara, bu süreçte 5 gol ile 6 asist üretti.

28 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın Olimpiakos ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

 

TRABZONSPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı daha sonra Lille, CSKA Moskova ve Olimpiakos'ta oynadı.

Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'nda 45 kez forma giydi. 28 yaşındaki on numara, bu mücadelelerde 3 gol atma başarısı gösterdi.

 

