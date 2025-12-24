  • İSTANBUL
Kartaldan hava korsanlığı: Dronu kapıp 3 bin metrelik zirveye bıraktı

Tunceli’de havada çekim yapan bir dron, kartal tarafından kapılıp 3 bin metre yükseklikteki Sultan Baba Dağı’nın zirvesine bırakıldı.

Tunceli'de bir kartal, havada çekim yapan 'dron'u kaçırdı. Dronla gezen kartal, bir süre sonra ise dronu 3 bin metre yükseklikteki Sultan Baba Dağı'nın zirvesine bıraktı. Konum özelliğinden bulunan dronu profesyonel dağcılar 6 saat süren mücadeleyle 'kurtarmayı' başardı. Kartalın 'dron avı', aynı cihazın kamerasına da yansıdı.

BİR ANDA DRONU KAPTI

Tunceli Ovacık'ta Ağdat köyüne gezmeye giden doğa ve fotoğraf tutkunu Özgür Şahin, Sultan Baba Dağı eteklerinde havadaki dronunu kartala kaptırdı. Dronu pençeleriyle kavrayan kartal, daha sonra cihazı bir sürede havada taşıyıp yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağın zirvesine bıraktı.

Özgür Şahin ve beraberindeki arkadaşları, konum bilgilerinden hareketle profesyonel dağcıların desteğiyle zirveye ulaşıp dronu buldu. Yaşadıklarını anlatan Şahin, doğa çekimleri sırasındayken dronunun aniden irtifa kaybettiğini söyledi.

Dron kamerasına baktığında ise cihazının bir kartal tarafından alındığını fark ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Dronu havada yakalayan kartal, bir süre havada süzülerek dronu yüksek bir dağın zirvesine doğru götürdü. Daha sonra GPS'den yaptığımız incelemede, dronun Ovacık ilçesinde bulunan yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Sultan Baba Dağı zirvesinde olduğunu tespit ettik. Daha sonra drona ulaşmak için profesyonel dağcılardan destek istedim. Dağcılarla yaklaşık 6 saat süren bir tırmanış sonrasında drona ulaşmayı başardık."

