Kartal'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 21'e yükseldi! İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi. Ekipler, enkazdan çıkarılan cenazeyi ambulansa taşıdı.

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