Kartal'daki faciada kahreden detay! Penceredeki kız da hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkazdaki çalışmalarla ilgili verdiği son bilgilerde arama-kurtar ekiplerinin son olarak 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın (23) cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı.

Google Maps detayı kahretti

Enkazdan cansız bedeni çıkarılan hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Google Maps uygulamasında binanın bulunduğu Sema sokağa ait görüntüler arandığında 2014'te çekilen ve yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nn da yer aldığı görüntüler karşınıza çıkıyor.



Bu görüntülerde Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görüntülere takılan küçük kızın, hayatını kaybeden hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyor.