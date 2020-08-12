  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartal'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:56:39 -
Kartal'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan denetimler kapsamında 10 Ağustos Pazartesi günü Kartal'da Ahmet A. (26) uyuşturucu kullanırken yakalandı.

İlyas Ç. (29) de Osman Y'ye (46) 12 gram bonzai satarken gözaltına alındı.

İlyas Ç'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı Ali Murat A. (35) da yakalanırken, hassas terazi ile 118,73 gram uyuşturucu ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçuyla haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y. adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ali Murat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, İlyas Ç. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı