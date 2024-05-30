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Yerel Kartal'da sabah saatlerinde korkutan yangın : 1 kişi öldü
Yerel

Kartal'da sabah saatlerinde korkutan yangın : 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-30 09:06:00 -
Kartal'da sabah saatlerinde korkutan yangın : 1 kişi öldü

Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın sabah saat 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Hasan Kara (81 ) nın içtiği sigara yangına sebebp oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın (81) yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.

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