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Kartal'da narkotik operasyon

Kartal ilçesinde polisin düzenlediği narkotik operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kardeş gözaltına alındı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:26
Kartal'da narkotik operasyon

Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalarda K.T ve T.T isimli iki kardeşin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Teknik takip sonucunda şüpheli şahısların adreslerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 kardeşi gözaltına aldı.

Baskın sırasında şahısların ikametinin kömürlüğünde yaptıkları aramalarda 996.2 gram toz esrar, 267 gram skunk, 45.6 gram toz kokain, 8.4 gram toz esrar yarım kilo toz kokain 1 adet hassas terazi 15 adet exctay hap 5 adet içime hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. İçerisinde kuş kafeslerinin olduğu kömürlükte ele uyuşturucu maddelerin yanı sıra şahısların adreslerinde Sancaktepe ve Ataşehir'den çalınan 2 adet motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
4 ayrı hırsızlığa karışan zanlı tutuklandı
 
Öte yandan ilçe polisinin artan hırslık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan Y.Y.isimli şahsin da sevk edildiği mahkemede karıştığı 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:26
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