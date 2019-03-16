‘Kartal’da ilk temel gelecek hafta atılacak’

Ümraniye’de vatandaşlarla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümle ilgili bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstanbul’da tam 50 bin konutluk, sosyal konut projemizi başlattık. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak” dedi.

Kartal’da riskli binaların yıkımının ardından, az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelerin de tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “İnşallah önümüzdeki hafta da temel atabilecek konuma gelmiş olacağız ve 16 ay gibi bir sürede de vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz” diye konuştu.