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Gündem Kartal'da gemi karaya oturdu! Yangın çıktı, ekipler olay yerinde
Gündem

Kartal'da gemi karaya oturdu! Yangın çıktı, ekipler olay yerinde

Kartal’da Kumcular İskelesi'nde yarı batık halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı. İstanbul Valiliği, gemi yangınına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:49:00 - 2022-01-20 10:51:47
Kartal'da gemi karaya oturdu! Yangın çıktı, ekipler olay yerinde

Kartal'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi’nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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