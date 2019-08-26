Kartal’da düzenlenen Masal Festivali yoğun katılımla sona erdi

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kartallılara 3 gün 3 gece boyunca masal dünyasının kapılarını ardına kadar açan ‘Masal Festivali’, kapanışın yapıldığı son gün de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz Cuma günü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in açılışını yaptığı ve yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcıların festival boyunca yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde yetişkinler de en az çocuklar kadar eğlenceli vakit geçirdi.

Festivalin son günü Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra Masal Müzesi küratörü şair-yazar Sunay Akın, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, oyuncu Levent Üzümcü, yazar Şermin Yaşar, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve her yaştan onlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Ünlü isimler izleyiciyi büyüledi

Birbirinden renkli ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde; oyuncu Sevinç Erbulak’ın ‘Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetiştirenlere Masallar’ adlı tek kişilik gösterisi, şair-yazar Sunay Akın’ın ‘Uçan Halılardan Apollo 11’e’ adlı söyleşisi ve Oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Sanat ve Toplum’ adlı oyunu, Masal Festivali katılımcılarından büyük alkış aldı.

Festivalde ayrıca sokak oyunları, atölyeler, tiyatrolar, söyleşiler ve birçok farklı etkinlik her yaştan katılımcılarla buluştu. Küçük Prens, Karagöz ve Hacivat, Bez Bebek Tasarım atölyeleri ile miniklere interaktif katılım sağlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanırken, söyleşi ve tiyatrolar ile hayal dünyalarında masal tadında bir yolculuğa çıkma fırsatı buldular.

Başkan Gökhan Yüksel’den anlamlı konuşma

Festivalin son gününde katılımcılara seslenen Başkan Gökhan Yüksel, “Sevgili Kartallılar, değerli komşularım, 3 gün 3 gece masal gibi günler geçirdik. Burada birçok sanatçı ve yazar dostumuzu ağırladık. Hem çocuklarımızı hem gençlerimizi hem de yetişkinlerimizi kısacası yediden yetmiş yediye birçok misafirimizi ağırladık. Masal Müzemizi kurduğumuzda da hedefimiz buydu; dede torunuyla, anne çocuğuyla birlikte buraya gelsin. Bugün bu duyguları yaşıyor olmak en keyiflisi ve en güzeli Kartal sanatın ve kültürün merkezi olma yolundaki koşusuna devam edecek” dedi. Ayrıca Başkan Gökhan Yüksel, Masal Festivaline katılanlara Kartal’da bir ‘Çocuk Kütüphanesi’nin açılacağının da müjdesini verdi ve daha sonra festivale katılım sağlayan yazar ve sanatçılara çiçek ve Kartal Heykelciği takdim etti.

Ulusal ve yerel basından yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nde gerçekleşen etkinliklere ulusal ve yerel basının ilgisi de büyük oldu. Canlı yayınlarla ve haber bültenleri aracılığıyla örnek bir festival sunan Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların takdirini topladı.