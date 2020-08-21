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Aktüel Kartal'da bir iş yerini kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Kartal'da bir iş yerini kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:20:45 -
Kartal'da bir iş yerini kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gece geç saatlerde Soğanlık Mahallesi'ndeki bir markette çıkan yangının kundaklama olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 21 yaşındaki Emirhan Y. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin Maltepe Esenkent Mahallesi'nde yaptığı çalışma sırasında Emirhan Y. gözaltına alındı.

Yanında getirdiği benzin ve markette bulunan piknik tüpünü açarak iş yerinde yangın çıkardığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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