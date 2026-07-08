  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump NATO Ankara Zirvesi’nde konuştu: Türkiye F-35'leri satın alacak Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı Le Pen istinaf mahkemesine güveniyor! Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi Milletvekili Hatipoğlu’ndan NATO yorumu Dünya diplomasisinin kalbi Külliye'de atıyor 12. Yargı Paketi, İBAN mağduriyetini bitirecek İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk' Millî müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor! İğfal edilmiş zihinler direniyor İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi'
Yerel Kartal'da bir binada kadın cesedi bulundu!
Yerel

Kartal'da bir binada kadın cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kartal'da bir binada kadın cesedi bulundu!

Kartal'da metruk binada kadın cesedi bulundu. Kimliği öğrenilemeyen kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'taki tek katlı metruk binada bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şişeyle vurup bıçaklamışlar Hesap cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Şişeyle vurup bıçaklamışlar Hesap cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yerel

Şişeyle vurup bıçaklamışlar Hesap cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

İşte istenen ceza! Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı
İşte istenen ceza! Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

Gündem

İşte istenen ceza! Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı
Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı

Yerel

Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23