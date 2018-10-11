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Kartal’da altın dönemi

Geçen sezon ilk yarıda kaybettiği puanlarla zirve yarışında geride kalan siyah-beyazlılar bu defa hazırlıklı.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:09
Kartal’da altın dönemi

Geçtiğimiz sezon 3 kulvarda mücadele eden, özellikle Şampiyonlar Ligi'yle birlikte girilen zorlu fikstürde yorgun düşerek ligde büyük kayıplar yaşayan Beşiktaş için önümüzdeki altı hafta büyük önem taşıyor. G.Saray'ın Devler Ligi'nden yorgun dönecek olması,  F.Bahçe'nin de sıralamada dibe doğru gerilemesi teknik direktör Şenol Güneş'in iştahını kabarttı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak İzmir'deki Göztepe ve İstanbul'daki Çaykur Rize maçlarından 6 puan çıkarmayı hedefliyor. Başakşehir deplasmanı ise sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor. 

 

Guti kafa karıştırdı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, İspanyol basınına verdiği demeçte "Beşiktaş'ta kalacağımı söyleyemem. Şu anda bulunduğum yerden memnunum ama futbolda neler olacağını bilemezsiniz” dedi. 41 yaşındaki Guti amacının kendi takımını çalıştırmak olduğunu da ekledi.

VIda'nın morali bozuk

Hırvat stoper Domagoj Vida, Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart görmesinden dolayı çok üzgün. Takımını gelecek hafta yalnız bırakacak olan Vida, millî maç seyahati öncesinde Şenol Güneş’ten özür  diledi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:09
  1. Rize
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Şenol Güneş
  6. Beşiktaş

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