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Yerel Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Yerel

Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 16:44:00 -
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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