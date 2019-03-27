Kartal’a neşter

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da yıkılan ve yapımına başlanan binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, söz konusu alanda 105 konut ve 20 ticari ünite yapımına başlandığını belirterek, “Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın siluetine ve buradaki kat yüksekliklerine uygun. Yıl sonuna kadar yüklenici firmanın süresi var ancak biz 7-8 ay içerisinde konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çileyi bitirecek adımlar

Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve gönüllü dönüşüm için vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti: “Kartal için müjdelerimiz var. 2014’ten bugüne Kartal Belediyesinde bekletilen, etap 1 ve etap 2 riskli alanlarında, 6 yıldır süren çileyi bitireceğiz. 8 ay içerisinde bu planları onaylayıp TOKİ kanalıyla destek olacağız. Yavuz Selim Hastanesi binasını da mevcut yerinde yeniden yapacağız. Orhantepe ve Cevizli’deki kentsel dönüşüm proje alanlarında vatandaşlarımızın mevcut haklarını koruyacağız. Kentsel dönüşüm planlama çalışmalarını yapacağız.

Tapu ve imar sorunu çözülüyor

Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki gecekondu önleme bölgesini, dönüşüme engel olan imar planlarından kurtaracağız. Soğanlık, Orta, Yeni ve Gümüşpınar mahallelerimizdeki tapu ve imar sorunlarını çözeceğiz. Buradaki imar planlarını yeniden düzenleyeceğiz. Yunus Mahallemize ait, Kartal Belediyesinde bekletilen 1/1000 Uygulama İmar Planlarının 6 ay içerisinde onaylanması için bakanlık olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. 10 yıldır süren sorunu, bir daha açılmamak üzere ortadan kaldıracağız.”