  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Katil Esed yine saldırdı: 1 ölü 3 yaralı
Bolu'da feci kaza: Yaralılar var
Gündem Kartal zemini depreme dayanıklı mı?
Gündem

Kartal zemini depreme dayanıklı mı?

Kartal’ın zemini dayanıklı mı? Merkez üssü İstanbul Kartal olan 3,9 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin ardından pek çok kişi ‘Kartal’ın zemini nasıl?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kartal’ın zemini sağlam mı? Kartal deprem risk bölgesinde mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:42:00 -
Kartal zemini depreme dayanıklı mı?

19 Haziran Cumartesi günü saat 15.07’de merkez üssü Kartal olan bir deprem yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar, Kartal’ın zemininin sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kartal’ın zemini sağlam mı?

Kartal zemini depreme dayanıklı mı?

Kartal'ın zemin haritası, ilçenin genel olarak deprem açısından avantajlı olduğunu gösteriyor. İlçenin büyük bir kısmında yapılaşma genellikle depreme dayanıklı ve taşıma kapasitesi yüksek olan iyi zemin üstünde. Bu zeminin genel adı Kartal formasyonu. Kayalaşma sürecini tamamlamış olan bu zemin bilim adamlarınca depreme karşı güvenli kabul ediliyor.

Kartal sahil şeridi ise riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Olası bir depremde Kartal sahil şeridinin ciddi risk altında olduğu kabul ediliyor. Bu bölgede tek sağlam zemin Dragos Tepesi. Ama tepenin dört bir yanı kötü zeminle çevrili ve yoğun ve çok katlı yapılaşma mevcut.

Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?
Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

Gündem

Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti
Gündem

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için mahkeme duruşmasından atılması olayında kendisinin yanında du..
Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü
Gündem

Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü

Seçimlerden önce camileri ve türbeleri dolaşarak, mütedeyyin kesimin oylarını çalan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ..
İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Türkiye’de kullandı
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Türkiye’de kullandı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı. Zarif, Antalya Diplomasi Forumu ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay