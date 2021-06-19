19 Haziran Cumartesi günü saat 15.07’de merkez üssü Kartal olan bir deprem yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar, Kartal’ın zemininin sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kartal’ın zemini sağlam mı?

Kartal zemini depreme dayanıklı mı?

Kartal'ın zemin haritası, ilçenin genel olarak deprem açısından avantajlı olduğunu gösteriyor. İlçenin büyük bir kısmında yapılaşma genellikle depreme dayanıklı ve taşıma kapasitesi yüksek olan iyi zemin üstünde. Bu zeminin genel adı Kartal formasyonu. Kayalaşma sürecini tamamlamış olan bu zemin bilim adamlarınca depreme karşı güvenli kabul ediliyor.

Kartal sahil şeridi ise riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Olası bir depremde Kartal sahil şeridinin ciddi risk altında olduğu kabul ediliyor. Bu bölgede tek sağlam zemin Dragos Tepesi. Ama tepenin dört bir yanı kötü zeminle çevrili ve yoğun ve çok katlı yapılaşma mevcut.