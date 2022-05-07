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Yaşam Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?
Yaşam

Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?

7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelir? Ümraniye su kesinti saatleri | Zeytinburnu sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:20:00 -
Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı ilçelerinde 7 Mayıs Cumartesi günü arıza ve bakım kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 09:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler      :              Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 10:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 11:01

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 10:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler      :              Çırpıcı Mah,Veliefendi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 09:59

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler      :              Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 09:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              İstiklal Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :               07.05.2022 09:49

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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