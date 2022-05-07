Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?
7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelir? Ümraniye su kesinti saatleri | Zeytinburnu sular ne zaman gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde 7 Mayıs Cumartesi günü arıza ve bakım kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Kartal sular kaçta gelir? 7 Mayıs Cumartesi İstanbul su kesintileri sular ne zaman gelir?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Çırpıcı Mah,Veliefendi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 07.05.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.