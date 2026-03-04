Kartal namağlup çeyrek finalde! Beşiktaş evinde Rize’yi paramparça etti

Maçın başından sonuna kadar oyunun mutlak hakimi olan Beşiktaş, sergilediği hücum futboluyla Çaykur Rizespor savunmasını adeta sürklase etti. İlk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Kartal, bulduğu peş peşe gollerle farka koştu. Rize ekibinin teselli golü ise sonucu değiştirmeye yetmedi.

Namağlup lider çeyrek finale!

Grupta oynadığı tüm maçlarda bileği bükülmeyen Beşiktaş, bu sonuçla birlikte grubu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada sergilediği bu istikrarlı performansla şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu bir kez daha kanıtlayan siyah-beyazlılar, rakiplerine şimdiden büyük bir gözdağı verdi.