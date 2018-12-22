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Kartal Kasımpaşa'da dağıldı

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:05
Kartal Kasımpaşa'da dağıldı

Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Mustafa Pektemek'ten geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sadiku, 45 ve 75.(P) dakikalarda Diagne ve 83. dakikada Pavelka atarken Beşiktaş'ın tek sayısını 52. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

İlk kez 4 gol gördü

Beşiktaş ligde 190 maç (2013/Akhisarspor/4-1) sonra kalesinde ilk kez 4 gol gördü. Siyah-beyazlılara iki gol atan Diagne bu 2 golle birlikte 17 maçta toplam 20 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 29'a çıkardı ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Akhisarspor'a konuk olacak.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:05
  1. Rize
  2. Beşiktaş
  3. Kasımpaşa

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