Kartal kabustan 90'da uyandı! Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Süper Ligde Beşiktaş, evinde Atiker Konyaspor'u 90+3. dakikada Kagawa'nın attığı golle 3-2 yendi. Ayrıntılar geliyor...

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