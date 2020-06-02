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Aktüel

Kartal Belediyesi’nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti

Korona virüs (Covid-19) salgınından halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar kapsamında ilçedeki kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:56:10 -
Kartal Belediyesi’nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti

Korona virüs (Covid-19) salgınından halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar kapsamında ilçedeki kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi.


Korona virüsle mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan kısıtlama kararları sonrası açılan kahvehaneler ve kıraathaneler, Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından özel madde kullanılarak dezenfekte edildi.


Nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak temizlenen işletmelerde özellikle ortak kullanım alanları, masa ve sandalyeler, çay ocakları, kahvehane bahçeleri gibi pek çok alan, hijyenik hale getirildi. Oyun oynamanın yasak olduğu işletmelerde vatandaşlara kurallar konusunda da bilgi veren ekipler, ilçedeki tüm kahvehane ve kıraathanelerde dezenfekte işlemini tamamladı.

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