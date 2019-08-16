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Kartal Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı yoğun ilgi görüyor

Kartal Belediyesi’nin vatandaşların ilettiği şikâyetleri anında çözüme kavuşturmak için kurduğu WhatsApp İhbar Hattı büyük ilgi görüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:28
Kartal Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı yoğun ilgi görüyor

Kartal Belediyesi’nin vatandaşların ilettiği şikâyetleri anında çözüme kavuşturmak için kurduğu WhatsApp İhbar Hattı büyük ilgi görüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözülmesi konusunda verdiği talimat doğrultusunda, yanıt süreleri düşürülen ve mesai saatleri dışında da hizmet vermeye başlayan WhatsApp İhbar Hattına olan ilgi her geçen gün artıyor.


Kartal Belediyesi, vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşması için teknolojik imkânları kullanmaya devam ediyor. 0 532 136 9090 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlar akıllı telefonlarından belediyeye anında ulaşabiliyor. Kartal Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirmeye alınan iletiler, ilgili müdürlüklerle paylaşılarak en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor ve mesaj sahibine geri dönüş yapılıyor.


Mart ayından bu yana on binlerce iletiyi çözüme kavuşturan ekipler, vatandaşlardan Kartal Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlarda, caddelerde, sokaklarda, meydanlarda ve parklarda oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Vatandaşların WhatsApp İhbar Hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlıyor.


Kartal’daki olumsuzluklara karşı Kartal Belediyesi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, 444 4 578 çağrı numarasının yanı sıra 0 532 136 9090 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:28
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