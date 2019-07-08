Kartal Belediyesi Sanat Akademisi başarıya doymuyor

Kartal Belediyesi tarafından açılan ve ilçede yaşayan çocukların resim, müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, açılmasının üzerinden sadece 1 yıl geçmesine rağmen ardı ardına başarılara imza atmaya devam ediyor. Sanat Akademisi’nin piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 10 öğrenci, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip, sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti.

Açılmasının üzerinden sadece 1 yıl geçmesine rağmen, Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması’ndan elde ettikleri dünya birinciliği ve dünya ikinciliği ile başarısından söz ettiren, bünyesine yeni eklediği resim kursu öğrencilerinin aldıkları ödülleriyle de bu başarısını perçinleyen Sanat Akademisi yeni bir başarıya daha imza attı.

Akademinin öğrencilerinden Belis Yılmaz, Elif Naz Akkaya ve Ali Atilla Koç piyano dalında, İrem Çiçek, Şimal Zeynep Tuna, Zeynep Nehir Aktaş, Alya Duru Öz, Yavuz Selim Çevik ve Asya Akpınar yan flütte, Alin Yeşim Tuna ise viyolonsel dalında akademiye büyük bir gurur yaşattı. Öğrenciler, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programı için girdikleri eleme sınavlarında başarı elde ederek Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’ni en iyi şekilde temsil etti.

Müzik alanında özel yeteneği olan çocukları ve gençleri erken yaşlardan itibaren bu alanda yetiştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve aynı zamanda uluslararası düzeyde eğitim vermek gibi birçok eğitim vizyonu olan Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Sanat Akademisi öğrencileri, kendi alanlarında yarı zamanlı eğitim alarak lisans programları için de gerekli desteği yakalamış olacak.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; eğitim vizyonu ve çalışmalarıyla sanat dallarına eğitim gören öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda yetiştirip yönlendirmekte. Kartallı çocuk ve gençlerin yolunu açarak, onların kültür sanat alanlarında aktif yer almalarını sağlayan Akademi, bu kapsamda çocuk ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine destek oluyor.

Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, çocukların küçük yaşta sanat ile tanışarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın’ın danışmanlığında hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde öğrenciler piyano, keman, perküsyon, çello, flüt, müzik teorisi ve resim konularında kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalıyor.