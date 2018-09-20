Kartal Avrupa'da yüksekten uçtu! 3-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaştı. Temsilcimiz Beşiktaş, babel, Roco ve Lens'in golleriyle Sarpsborg'u 3-1 yendi. I Grubu'ndaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 yendi. Beşiktaş ilk maçlar sonunda I Grubu'nda averajla lider oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş, 51. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.

69. dakikada Roco'nun golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

82. dakikada Lens'in golüyle Beşiktaş 3-0 öne geçti.

90. dakikada Sarpsborg farkı 2'ye indirdi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

I Grubu'ndaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 yendi. Beşiktaş ilk maçlar sonunda I Grubu'nda averajla lider oldu.