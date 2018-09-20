Kartal Avrupa'da yüksekten uçtu! 3-1
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş, mücadelen 3-1 galibiyetle ayrılarak mükemmel bir başlangıç yaptı.20 Eylül 2018 Perşembe 21:57
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaştı. Temsilcimiz Beşiktaş, babel, Roco ve Lens'in golleriyle Sarpsborg'u 3-1 yendi. I Grubu'ndaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 yendi. Beşiktaş ilk maçlar sonunda I Grubu'nda averajla lider oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş, 51. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.
69. dakikada Roco'nun golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
82. dakikada Lens'in golüyle Beşiktaş 3-0 öne geçti.
90. dakikada Sarpsborg farkı 2'ye indirdi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
I Grubu'ndaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 yendi. Beşiktaş ilk maçlar sonunda I Grubu'nda averajla lider oldu.
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