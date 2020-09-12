Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ta merkeze bağlı Çakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çakmak köyünde 29 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine söz konusu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.