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Aktüel Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı
Aktüel

Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:24:54 -
Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ta merkeze bağlı Çakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çakmak köyünde 29 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine söz konusu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

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