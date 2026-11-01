Kars'taki bu kaleyi kimin yaptığı kesin olarak bilinmiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyü sınırlarındaki Micingert Kalesi'ne, yaklaşık 80 kişilik doğa kulübü ekibi yürüyüş düzenledi. Erzurum-Kars kara yoluna hakim bir noktada yer alan kalenin ilk olarak kimler tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmiyor.

Katılımcılar kaleye ulaşana kadar bölgenin doğal dokusunu gözlemledi; kayalık alanda yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi kalıntıları inceledi.

Her hafta doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirten Sarıkamış Doğa, Spor ve Bisiklet Kulübü kurucularından Erhan Özkan, "Her hafta sonu düzenli etkinlikler yapıyoruz. Doğa severler ile birlikte her hafta Sarıkamış'ın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu hafta da 80 kişilik ekip ile Micingert Kalesi'ne geldik. Doğa severler ile birlikte bu kalenin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini hep birlikte geziyoruz" dedi.

Yaklaşık 300 metrelik yekpare kayanın üzerinde

Micingert Kalesi, sarp ve yekpare bir kaya kütlesi üzerine kurulu. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki kaya kütlesi üzerinde yükselen kale, bulunduğu konum sayesinde geçmişte önemli bir savunma avantajı sağladı.

Mimari özellikleri ve kalıntılarıyla yapının Demir Çağı'ndan Orta Çağ'a uzanan bir geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor.

Taş duvarlarında farklı medeniyetlerin izleri

Kalenin mimari yapısında su künkleri, kümbet kalıntıları, İslami kitabeler, taş süslemeler ve çeşitli kabartmalar bulunuyor. Söz konusu kalıntılar, yapının farklı dönemlerde kullanıldığına ve zaman içinde çeşitli değişimler geçirdiğine işaret ediyor.

Araplar, Bizanslılar, Selçuklular, Saltuklular ve Osmanlılar gibi farklı medeniyetlerle ilişkilendirilen kalenin, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde sınır hattı açısından önem taşıdığı da belirtiliyor.

Yürüyüş, katılımcılara yalnızca sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirası yerinde tanıma fırsatı da sundu. Ekip, kalenin bulunduğu kayalık alanı ve çevresindeki doğal güzellikleri keşfederek yürüyüşünü tamamladı.