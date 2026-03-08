  • İSTANBUL
Yerel Kars’ta zamanla yarış! Hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Kars’ta zamanla yarış! Hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu. Kara saplanan ambulans kurtarıldı, hasta yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, sağlık ekiplerini zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bıraktı.

 

Merkeze bağlı Akdere köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansın kara saplanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

 

Ambulansın olduğu noktaya ulaşan ekipler, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. İş makinesinin öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

