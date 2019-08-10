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Kars’ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Kars’ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar dabin 493 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 1 araca ise el koyan polis, şüpheli Y.B. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık İle Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yaptı.


Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmalarda, 24,69 gram uyuşturucu madde, 54 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan kilitli poşet, 8 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili R.A, H.K. ve E.A. hakkında TCK-191 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçu kapsamında adli işlemleri yapılırken,M.T. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
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