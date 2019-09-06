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Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan üniversite öğrencilerine burs desteği

Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) Kars İl Başkanı Yasin aşkın Yıldırım, üniversite öğrencilerine burs desteği başvurularının başlayacağını belirtti.

06 Eylül 2019 Cuma 11:41
Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan üniversite öğrencilerine burs desteği

Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) Kars İl Başkanı Yasin aşkın Yıldırım, üniversite öğrencilerine burs desteği başvurularının başlayacağını belirtti.


Son 5 yıl içerisinde yaklaşık 559 öğrenciye burs, gıda ve kitap desteği veren Başkan Yıldırım, başta Şehit ve Gazi Ailesi çocukları olmak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin geleceği 100öğrenciye burs desteği vereceklerini kaydetti.


TYSD Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, “Son 5 yıl içerisin de toplam559 öğrencimize burs, gıda, kitap desteğimiz oldu. Güzel ülkemin geleceği öğrencilerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğim."Ben yarının ilim adamıyım, Alimiyim, Cumhurbaşkanıyım, Komutanıyım, Bakanıyım, millet vekiliyim, Valisiyim, Belediye Başkanıyım, Rektörüyüm, Emniyet müdürüyüm, Vatanın Bekçisiyim, Hastamın hemşiresiyim, Ben canımdan çok sevdiğim Ülkemin yönetimine oy veren bir ferdiyim. Ben öğrenciyim’ diyen bütün çocuklarımıza burs desteğimiz devam edecektir” dedi.


Yıldırım, “Ülkenin geleceği ve yarınları İnsanımıza eğitim ve öğrenimlerinde katkı sağlamaya bir damla olsun destek olabiliyorsak ne mutlu bize, bir ülkenin geleceği eğitimin, öğrenimin, ilmin teknolojinin, ve sanatın gelişmesiyle bir bütün olduğunu öğrencilerimizin okumalarına vereceğimiz desteklerle Ülkemizin güçleneceğini unutmamalıyız” diye konuştu.


Öte yandan TYSD Başkanı Yıldırım, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kalması münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin geleceği öğrencilerin her konuda yanlarında olduklarını ifade ederek,burs desteklerinin 20 Eylül2019 tarihin de başlayıp,15 Ekim 2019de sona ereceğini bildirdi.


Kafkas Üniversitesi öğretim görevlilerinden alınacak öğrenci listesi ve Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat ile Mühendislik Fakültesi, Veteriner,İlahiyat, Sağlık, İktisat Fakültelerinde gönüllü öğrencilerin tespit ettiği öğrencilere burs desteği verilecek. Ayrıca kitap, kırtasiye ve giyim destekleri de başlatıldı.


Burs başvuruları TYSD Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım’ın ofisine hafta içi13.00-14.00, hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasındayapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:41
  1. kitap
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