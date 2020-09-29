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Aktüel Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Aktüel

Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:32:25 -
Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

KARS (AA) - Kars'ta resmi etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve genel asayişin korunması amacıyla kent genelinde bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi etkinliklerin dışında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, 50 kişiyi geçen basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem, etkinlikler ile bu eylem ve etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'un 19. maddesine istinaden 15 gün süreyle il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) yasaklanmıştır."

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