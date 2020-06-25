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Aktüel

Kars'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:14:29 -
Kars'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, husumetlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

Sarıgün köyünde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Sedat Çelik ile Erdinç B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Erdinç B, bıçakladığı Çelik'e ardından tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bıçak darbesi ve kurşunla yaralanan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sedat Çelik'nin cenazesi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Zanlı Erdinç B, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Jandarma, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.

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