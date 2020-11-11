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Aktüel Kars'ta silahlı kavganın firari zanlıları 15 yıl sonra yakalandı
Aktüel

Kars'ta silahlı kavganın firari zanlıları 15 yıl sonra yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:38:02 -
Kars'ta silahlı kavganın firari zanlıları 15 yıl sonra yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta, 2005 yılında 2 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan firari 2 zanlı yakalandı.

Kağızman ilçesine bağlı Oluklu ile Ortaköy köylüleri arasında 18 Temmuz 2005'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 2 zanlısının yakalanması için yeni bulgular ışığında çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, firari 2 zanlı saklandıkları Ortaköy köyünde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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