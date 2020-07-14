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Aktüel

Kars'ta selde sürüklenen kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:24:12 -
Kars'ta selde sürüklenen kadın yaralandı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selde sürüklenen kadın yaralandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yaklaşık 2 bin nüfuslu Kocaköy köyünde gece başlayan sağanak sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Sağanak nedeniyle yükselen sel sularına kapılan 57 yaşındaki Şükran Çağdavul yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince sudan çıkarılarak güvenli bir yere alınan Çağdavul, köye gelen 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

Çağdavul daha sonra Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kocaköy köyünde dün de etkili olan sel nedeniyle 18 ev, 3 kiler, 6 ahır, 2 samanlık ve 1 iş yeri hasar görmüştü.

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