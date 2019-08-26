Kars’ta radarla hız denetimi Kars’ta trafik ekiplerince “Radarla Hız Denetimi” yapılıyor.

Kars’ta trafik ekiplerince “Radarla Hız Denetimi” yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentgenelinde sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski” duygusunu daha da hissettirmek amacıyla yapılan Özel Denetim 51 “Radarla Hız Denetimi” kapsamında uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada, hız ihlali yapan 81 araç ve sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulandı.

Trafik ekiplerince kent genelinde bu tür denetlemelerin devam edeceği öğrenildi.

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