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Kars'ta polis, aracıyla hastaneye gitmeye çalışan kalp hastasına destek oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:30:49 -
Kars'ta polis, aracıyla hastaneye gitmeye çalışan kalp hastasına destek oldu

KARS (AA) - Kars'ta polis ekipleri, kalp rahatsızlığı bulunan ve aracıyla hastaneye gitmeye çalışan kişinin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, polis ekipleri, cadde, sokak ve meydanlarda uygulamalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, Hasan Ali Bulut yönetimindeki minibüsü durdurdu. Sokağa çıkmak için izin belgesi bulunmayan Bulut, kalp rahatsızlığı dolayısıyla evden çıktığını ve hastaneye gitmeye çalıştığını anlattı.

Polis ekipleri rahatsızlığından dolayı araç kullanamayacağını söyledikleri Bulut'u araçtan indirerek 112 Acil Sağlık ekibi talep etti.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen sağlık ekipleri, Bulut'u Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden rahatsızlandığını ve hastaneye kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kalbimden rahatsızım, sıkışma vardı. Uygulama noktasına geldim, polisler sağ olsunlar yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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