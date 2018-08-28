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Kars'ta PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlama sonucunda bir kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:11
Kars'ta PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 kişi yaralandı

Yaylada hayvan otlatan A.G, terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

A.G, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Patlama sırasında A.G'nin eşeğinin de ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:11
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