Kars'ta özel gereksinimli genç polis oldu: Üniformayı giyip trafik denetimine çıktı

Hayalini kurduğu mesleğe bir günlüğüne kavuştu

Kars'ta polislik mesleğine büyük sevgi duyan özel gereksinimli bir gencin hayali, düzenlenen özel etkinlikle gerçek oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamalı saha etkinliğini Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi.

Üniformayı giydi, görev yerini aldı

Özel gereksinimli genç, trafik polisleriyle birlikte uygulama noktasında görev aldı. Üniformayı giyen genç, ekiplerle omuz omuza çalışarak unutamayacağı bir gün yaşadı. Yüzüne yansıyan mutluluğu, meydandaki vatandaşların da ilgisini çekti.

Trafik denetiminde görev yaptı

Polis ekipleri; genç görevliye trafik denetimlerini, sürücülerle iletişimi, trafik güvenliği kurallarını ve polislik mesleğinin günlük çalışma düzenini uygulamalı olarak anlattı. Genç, denetim noktasında polislerle birlikte görev yaptı.

Vatandaşlardan tam not aldı

Toplum Destekli Polislik anlayışıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımı ve hayallerine dokunulması öne çıktı. Polis ekipleri, gencin polislik sevgisini paylaşarak ona moral verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Polis-toplum güven bağı güçleniyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplumla güven bağını güçlendiren çalışmalarına örnek olan etkinlik, hem gencin hayalini gerçekleştirdi hem de Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlardan büyük takdir topladı. Yetkililer, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

Etkinlik nerede gerçekleşti?

Etkinlik, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Etkinliği kim organize etti?

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledi.

Etkinlik kapsamında neler yapıldı?

Özel gereksinimli genç polis üniforması giydi, trafik denetim noktasında görev aldı ve sürücülerle iletişim kurdu.