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Kars’ta otomobil şarampole devrildi: 7 kişi yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

13 Kasım 2018 Salı 10:52
Kars’ta otomobil şarampole devrildi: 7 kişi yaralı

Merkez Çığırgan Köyü’nden Kars istikiametine seyir halindeki A.A.’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiniyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazda otomobil sürücü A.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.A., C.A., R.A., S.S., B.A. ve S.K. yaralandı. yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumların iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:52
  1. Kars
  2. KARS
  3. TRAFİK KAZASI
  4. OTOMOBİL
  5. YARALIÜ

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