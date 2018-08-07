Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü
Selim ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.07 Ağustos 2018 Salı 17:57
Yakup Eriden'in (29) kullandığı 25 HD 956 plakalı otomobil, Selim ilçesi Benliahmet köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Eriden, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eriden'in cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
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