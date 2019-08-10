Kars’ta Kurban Bayramı tedbirleri

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikayetlerininzamanında değerlendirilmesi bakımından Kars Valiliği’nce bir takım tedbirler alındı.

Güvenlik güçlerince, bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden başta Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminalleri, Hayvan Pazarı olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler, umuma açık eğlence, istirahat yerleri, dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında denetime ağırlık verilecek, devriye hizmetleri artırılarak gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

İçişleri Bakanlığı’nca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz, Kırmızı Düdük ve Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın, Kemerin Ses Getirsin” uygulamaları kapsamında trafik ekiplerince kontrol noktalarında gerekli uygulamalar yapılacak.

Bayram tatili süresince İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş uygulamaları için 41 motorize ekip, 368 personel,trafik uygulamaları için 38 ekip 92 kolluk personeli görevlendirildi. Kars genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi uygulamaları yapılacak. Trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılacak olan sabit trafik uygulamalarında, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıklarına dair denetimler sıklaştırılacak.

Bayram süresince havadan Drone denetimlerine devam edilecek. Ağır taşıt, şehirlerarası otobüsler ve ticari araç denetimlerinde, takograf kontrolleri yapılacak ve denetimler esnasında çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin, taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Tatil süresince 05:00-07:00 arasında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerine yönelik “Uyandırma bilgilendirme” denetimleri yapılacak.

Bayram tatili süresince İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, günlük 19 ayrı noktada yol kontrol ve araması yapmak üzere 27 ekip, 227 personel ile önleyici kolluk devriyesi planlandı. Planlanan devriyelerde toplam 138 araç, 2 drone, 2 köpek unsuru görevlendirilmiş olup 29 ayrı noktada trafik kontrol ve denetimi yapmak üzere 9 ekip, 26 personel görevlendirildi.

Bu kapsamda bayram tatili süresince Kars’ta asayiş uygulamaları kapsamında 68 ekip, 595 kolluk personeli ile trafik hizmetlerinde 47 ekip, 118 kolluk personeli görev alacak.

Bayram süresince halkın sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesi adına trafik kazaları, kurban kesimi sırasında oluşacak yaralanmalar ile istenmeyen olaylara karşı İl Sağlık Müdürlüğü’ncegerekli bütün sağlık önemleri alınacak ayrıca bayram süresince nöbetçi eczaneler belirlenerek ilan edilecek.

Bayram öncesinde Kars’ta faaliyet gösteren kasap, şarküteri, lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü marifetiyle etkin bir şekilde denetlenecek.

Bayram öncesinde kurbanlık hayvan sevki yoğunlaşacağından kaçak hayvan alımı, satımı ve sevkleri konusunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli olarak çalışarak gerekli tedbirler alındı.

Alınan tedbirlerin yanı sıra Vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuzlukları vakit geçirmeksizin 155 Polis İmdat Hattına, 156 Jandarma İmdat Hattına veya En Yakın Kolluk Birimine bildirmeleri istendi.