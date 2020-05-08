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Aktüel

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta, kumar aşkı sınır tanımıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:24:20 -
Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta, kumar aşkı sınır tanımıyor. Kumar oynamak için ev tutan 8 kişiye 31 bin 325 lira para cezası kesildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, müstakil bir evin kumar oynatmak maksatlı kiralandığının tespit etti.


Polis tespit edilen eve daha sonra operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ‘Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.


Ayrıca, kumar oynayan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplamda 31 bin 325 lira idari para cezası kesildi.

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