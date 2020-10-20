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Aktüel Kars'ta köylüler arasında silahlı ve sopalı kavga: 9 yaralı
Aktüel

Kars'ta köylüler arasında silahlı ve sopalı kavga: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:30:45 -
Kars'ta köylüler arasında silahlı ve sopalı kavga: 9 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta köylüler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Kent merkezinde dün karşılaşan Çakmak ve Yücelen köyü sakinleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Yusuf Paşa Mahallesi Aşık Murat Çobanoğlu Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bazıları silahla bazıları da sopa darbeleriyle olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sı Harakani Devlet Hastanesi, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Polis hastane önleri ve kavganın yaşandığı caddede güvenlik önlemi aldı.

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