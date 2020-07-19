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Aktüel

Kars'ta köy yolunda ilk kez beton asfalt uygulaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:28:57 -
Kars'ta köy yolunda ilk kez beton asfalt uygulaması yapıldı

KARS (AA) - Kars'ta İl Özel İdaresi, köylerin yollarının düzeltilmesi çalışmaları kapsamında merkez Hacıveli köyünde 2 bin 100 metrelik yol beton asfalt yapıldı.

Merkeze bağlı Hacıveli köyünde "ilk kez" kullanılmaya başlanan "Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol" uygulamasının ilk etabı tamamlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın katılımıyla düzenlenen törende yolun açılışı yapıldı.

Pilot yer olarak seçilen köye, yapılan beton yol, Kars'ın iklim şartlarına dayanıklılık göstermesi durumunda diğer köylere de uygulanması planlanıyor.

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