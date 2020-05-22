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Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:35:11 -
Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza kesildi

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 55 kişiye 29 bin 834 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe kuralı ile Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçları, berber, güzellik salonları, taksi durakları, pazar yerlerinde denetimler yaparak sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı.

Kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 37, Kağızman ilçesinde ise 18 kişiye toplamda 22 bin 784 lira para cezası kesildi.

Kağızman ilçesinde sosyal mesafe kuralları ile tedbirlere uymayan 18 kişiye 7 bin 56 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca ilçedeki 12 taksi, 2 taksi durağı, 8 minibüs, 1 AVM ile 22 kuaför ve güzellik merkezi denetlendi.


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