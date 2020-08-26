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Aktüel Kars'ta Kovid-19 nedeniyle 2 köy karantinaya alındı
Aktüel

Kars'ta Kovid-19 nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:14:18 -
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle 2 köy karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ve Selim ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale ve Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.

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