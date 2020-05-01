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Aktüel

Kars'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:26:38 -
Kars'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza

KARS (AA) - Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 20 kişiye, 7 bin 840 lira idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla polis ekipleri il ve ilçelerde uygulama yaptı.

Yapılan denetimde 2 bin 300 kişi sorgulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı 11 kişiye 4 bin 312 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye ise 3 bin 528 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 1045 umuma açık yeri denetleyen ekipler, 1124 aracı ise sorguladı.

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